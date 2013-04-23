А то работать некому.

ВИЧ-инфицированным иностранцам могут разрешить въезд и проживание в России без ограничений, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве. Сейчас граница открыта, если близкие родственники въезжающего - граждане РФ.

По данным издания, Минздрав, МВД и Роспотребнадзор обсуждают возможность изменить закон по поручению вице-премьера РФ Ольги Голодец.

Та в свою очередь прислушалась к Минфину и Минэкономики – их планам на дешевую рабсилу помешала стратегия борьбы со СПИДом, разработанная Минздравом.

В качестве "компенсации" Голодец распорядилась проработать вопрос оказания медпомощи ВИЧ-инфицированным мигрантам на территории РФ. На первом месте, как всегда, проблема финансирования.

За 2012-2016 годы в России прошли медосвидетельствование более 9,8 миллиона иностранцев. Выявлено более 37 тысяч больных инфекционными заболеваниями, из них четверть составили лица с положительным ВИЧ-статусом, 34,5% заражены туберкулезом, свыше 40% - половыми инфекциями. Санврачи отправили на родину 15 500 нежеланных гостей, передает "Уралинформбюро".