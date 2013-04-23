×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россия откроет границы мигрантам с ВИЧ13 февраля в 09:22

  • Текст

А то работать некому.

ВИЧ-инфицированным иностранцам могут разрешить въезд и проживание в России без ограничений, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве. Сейчас граница открыта, если близкие родственники въезжающего - граждане РФ.

По данным издания, Минздрав, МВД и Роспотребнадзор обсуждают возможность изменить закон по поручению вице-премьера РФ Ольги Голодец.

Та в свою очередь прислушалась к Минфину и Минэкономики – их планам на дешевую рабсилу помешала стратегия борьбы со СПИДом, разработанная Минздравом.

В качестве "компенсации" Голодец распорядилась проработать вопрос оказания медпомощи ВИЧ-инфицированным мигрантам на территории РФ. На первом месте, как всегда, проблема финансирования.

За 2012-2016 годы в России прошли медосвидетельствование более 9,8 миллиона иностранцев. Выявлено более 37 тысяч больных инфекционными заболеваниями, из них четверть составили лица с положительным ВИЧ-статусом, 34,5% заражены туберкулезом, свыше 40% - половыми инфекциями. Санврачи отправили на родину 15 500 нежеланных гостей, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Эпидемия ВИЧ»

Главные новости

Аналитика

На газовой бочке

На газовой бочке

По собственной небрежности.

Марш прощания с компьютером

Марш прощания с компьютером

Исполняется с печалью.

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

Под боком у клубного дома "Тихвинъ".

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×