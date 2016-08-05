Объединив всех в борьбе с фейком.

Генеральный директор Apple Тим Кук считает фейковые новости одной из важнейших мировых проблем. Он призвал власти всех стран и крупнейшие корпорации объединиться для ее решения, пишет The Telegraph.

По его словам, ложные новости таят в себе огромную опасность, убивая сознание людей: "Мы живем в тот период времени, когда побеждает тот, кто гонится за количеством кликов, а не за правдой".

Для борьбы с фейком властям необходимо создать специальные инструменты защиты. При этом они должны не наступить на горло свободе слова и печати. "Популярность фейковых новостей - это краткосрочное явление. Я не верю, что люди действительно хотят их распространения", - Тим Кук.

C ноября прошлого года Google и Facebook блокируют доступ к своей рекламной сети сайтам, которые создают фейковые новости.

Стоит напомнить, что в январе специалисты Кембриджского университета разработали "вакцину" от ложных новостей. По их мнению, можно выработать у читателей "иммунитет" к фейкам, давая людям небольшие дозы дезинформации. Это должно приучить читателей относиться к новостям более критично, передает "Уралинформбюро".