Глава Apple избавит от зависимости "в один клик"13 февраля в 11:03
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Объединив всех в борьбе с фейком.
Генеральный директор Apple Тим Кук считает фейковые новости одной из важнейших мировых проблем. Он призвал власти всех стран и крупнейшие корпорации объединиться для ее решения, пишет The Telegraph.
По его словам, ложные новости таят в себе огромную опасность, убивая сознание людей: "Мы живем в тот период времени, когда побеждает тот, кто гонится за количеством кликов, а не за правдой".
Для борьбы с фейком властям необходимо создать специальные инструменты защиты. При этом они должны не наступить на горло свободе слова и печати. "Популярность фейковых новостей - это краткосрочное явление. Я не верю, что люди действительно хотят их распространения", - Тим Кук.
C ноября прошлого года Google и Facebook блокируют доступ к своей рекламной сети сайтам, которые создают фейковые новости.
Стоит напомнить, что в январе специалисты Кембриджского университета разработали "вакцину" от ложных новостей. По их мнению, можно выработать у читателей "иммунитет" к фейкам, давая людям небольшие дозы дезинформации. Это должно приучить читателей относиться к новостям более критично, передает "Уралинформбюро".
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