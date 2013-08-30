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Центр Екатеринбурга перекроят под дудку москвичей 13 февраля в 10:21

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Из КБ "Стрелка".

Концепцию благоустройства общественных пространств Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу разработают два архитектурных бюро – ОСА и "Ин.форм". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе московского КБ "Стрелка", курирующего "уличную" подготовку российских городов к ЧМ-2018.

Выбор был сделан по итогам заседания экспертного совета, куда вошли главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев, директор проекта "Наследие Чемпионата-2018" и партнер КБ "Стрелка" Далия Сафиуллина, директор Strelka Architects Дарья Парамонова, глава BuroMoscow Ольга Алексакова, а также издатель и главный редактор Tatlin Эдуард Кубенский.

Специалистам предстоит разработать решения по набережной Исети – от Малышева до Куйбышева, от Куйбышева до ЦПКиО. Кроме того, будет представлена концепция единого общественного пространства Екатеринбург-Сити и улицы Вайнера, Площади 1905 года, переулков Банковский и Театральный.

Стоит отметить, что разговоры о преображении Площади 1905 года в Екатеринбурге ведутся давно. Вместе с тем окончательное решение не принято. Главный городской "пятак" может превратиться в площадь-трансформер для проведения массовых мероприятий или уютное место для отдыха горожан. Вероятно, это решение будет увязано с концепциями, предложенными ОСА и "Ин.форм".

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