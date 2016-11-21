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Екатеринбург закружат февральские ветра 13 февраля в 10:11

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Но холода отступят.

Февраль сжалился над екатеринбуржцами, прогнав морозы. На этой рабочей неделе столбик термометра не опустится ниже минус 11 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

13 февраля в столице Урала существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит 9-11 градусов ниже нуля. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду.

14 февраля пройдет небольшой снег, столбик термометра поднимется до минус 7 градусов. Юго-западный ветер разгонится до 15 метров в секунду. 15 февраля потеплеет до минус 6, без осадков при южном ветре с порывами до 14 метров в секунду.

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