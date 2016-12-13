Младшие "братья" Луны грозят уничтожить Землю13 февраля в 11:23
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Если сойдут со своих орбит.
Астрономы обнаружили еще несколько естественных спутников Земли. В результате длительных наблюдений оказалось, что существуют астероиды, периодически пересекающие орбиту Голубой планеты. Такие небесные тела называют квазиспутниками, пишет ToDay News Ufa.
Самый крупный из них - Круитни диаметром 5 километров, что всего в 10 раз меньше размеров астероида, погубившего динозавров. Орбита этого квазиспутника нестабильна, если он приблизится к Земле на опасное расстояние, столкновения не избежать. Рухнув в океан, болид спровоцирует гигантское цунами, а при падении на какой-либо город пострадает как минимум район.
Стоит отметить, что упавший четыре года в окрестностях Челябинска метеорит был гораздо скромнее в габаритах. Однако ударная волна от него нанесла городу ощутимый урон: только материальный ущерб оценили в 1 миллиард рублей, пострадали более 1500 человек, передает "Уралинформбюро".
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