Из алюминия.

Специалисты из Университета Ашленда (США) выявили взаимосвязь здоровья человека и посуды, из которой он ест.

В ходе проверки кастрюль и сковород из алюминия в десяти странах оказалось, что в них часто содержатся металлические примеси, негативно влияющие на органы человека. Эксперты связывают это с тем, что материалом для такой посуды служит различный лом, пишет MedikForum.

Алюминиевая посуда "обогащала" пищу мышьяком, кадмием и свинцом. В некоторых случаях нормативы Всемирной организации здравоохранения были превышены в шесть раз.

По мнению ученых, кастрюли из крылатого металла могут провоцировать сердечно-сосудистые патологии, а у детей - снижение уровня IQ и падение успеваемости, передает "Уралинформбюро".

Ранее говорилось о взаимосвязи алюминия и развития болезни Альцгеймера.