×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ученые нашли "отупляющие" кастрюли13 февраля в 13:02

  • Текст

Из алюминия.

Специалисты из Университета Ашленда (США) выявили взаимосвязь здоровья человека и посуды, из которой он ест.

В ходе проверки кастрюль и сковород из алюминия в десяти странах оказалось, что в них часто содержатся металлические примеси, негативно влияющие на органы человека. Эксперты связывают это с тем, что материалом для такой посуды служит различный лом, пишет MedikForum.

Алюминиевая посуда "обогащала" пищу мышьяком, кадмием и свинцом. В некоторых случаях нормативы Всемирной организации здравоохранения были превышены в шесть раз.

По мнению ученых, кастрюли из крылатого металла могут провоцировать сердечно-сосудистые патологии, а у детей - снижение уровня IQ и падение успеваемости, передает "Уралинформбюро".

Ранее говорилось о взаимосвязи алюминия и развития болезни Альцгеймера.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

На газовой бочке

На газовой бочке

По собственной небрежности.

Марш прощания с компьютером

Марш прощания с компьютером

Исполняется с печалью.

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

Под боком у клубного дома "Тихвинъ".

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×