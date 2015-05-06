Ученые нашли "отупляющие" кастрюли13 февраля в 13:02
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Из алюминия.
Специалисты из Университета Ашленда (США) выявили взаимосвязь здоровья человека и посуды, из которой он ест.
В ходе проверки кастрюль и сковород из алюминия в десяти странах оказалось, что в них часто содержатся металлические примеси, негативно влияющие на органы человека. Эксперты связывают это с тем, что материалом для такой посуды служит различный лом, пишет MedikForum.
Алюминиевая посуда "обогащала" пищу мышьяком, кадмием и свинцом. В некоторых случаях нормативы Всемирной организации здравоохранения были превышены в шесть раз.
По мнению ученых, кастрюли из крылатого металла могут провоцировать сердечно-сосудистые патологии, а у детей - снижение уровня IQ и падение успеваемости, передает "Уралинформбюро".
Ранее говорилось о взаимосвязи алюминия и развития болезни Альцгеймера.
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