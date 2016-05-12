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В Перми приземлился "Бандит" Абрамовича13 февраля в 10:49

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На несколько часов.

В Перми приземлился самолет миллиардера Романа Абрамовича. Boeing 767-300ER сел в Большом Савино около 18.00 12 февраля, а вылетел обратно в час ночи. Борт поймали в объектив сразу несколько фотографов, передает "Уралинформбюро".

Лайнер Абрамовича получил кличку "Бандит" из-за черной полосы на кабине пилотов, напоминающей маску. В салоне есть банкетный зал на 30 человек, рабочий кабинет, спальня. Самолет оснащен противоракетной системой и по функциональности сравним с бортом американского президента. Стоимость "Бандита" оценивают в 100 миллионов долларов.

Кто и зачем летал в столицу Прикамья на лайнере Абрамовича, неизвестно.


Фото: Дмитрий Новиков, vk.com

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