Санитарных нарушений масса.

Прокуратура подвела итоги проверки тагильской школы №7, где детей кормили хлебом с плесенью. Подтвердилось, что 28 января 2017 года учащимся действительно давали на обед непригодную пищу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области.

Кроме того, ревизоры отметили некачественную уборку в помещениях пищеблока, нарушение условий хранения молочной продукции, отсутствие вытяжки над моечными ваннами. Кроме того, в журнале бракеража продуктов не было записей про крупы и хлеб.

По итогам проверки возбуждены административные дела по ст.6.6 КоАП РФ в отношении кормившего школяров ООО "Комбинат общественного питания" и заведующей производством предприятия.

Шумиху подняли ученики школы №7, которые жаловались в соцсетях на волосы, провода, тараканов и червей в еде. Частенько детям давали хлеб с плесенью. "Но самое противное: они вываливают недоеденную еду школьников в большую кастрюлю и на следующей перемене эти объедки раскладывают по тарелкам!" - написал один из интернет-пользователей.

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Тагильских школьников кормили хлебом с плесенью