На страусиную ферму и гору Лиственную.

"Майская прогулка-2017" намечена на 21 мая. В этом году мероприятие под девизом "Испытай себя!" пройдет в тридцать четвертый раз.

Для тех, кто решит оторваться от дивана, телевизора, компьютера и других зависимостей, запланированы три маршрута, протяженность которых еще уточняется, сообщили "Уралинформбюро" организаторы акции. Трассы будут пролегать по северным и восточным окрестностям мегаполиса, охватив страусиную ферму, гору Лиственную и окрестности технопарка "Университетский". Стартовать и финишировать гуляющие будут у главного корпуса УрФУ на Мира, 19.

Чтобы принять участие в "Майской прогулке", нужно зарегистрироваться, заполнив анкету очно или онлайн, и оплатить организационный взнос. Велосипедисты на дистанции не допускаются, для них будет организовано отдельное мероприятие.

Стоит отметить, что за более чем три десятилетия акция охватила более 122 тысяч человек. Самому младшему из участников было 2 года, самому старшему - 90 лет. Маршрутами "Майской прогулки-2016" прошли свыше 11 тысяч пешеходов.