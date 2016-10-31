До апокалипсиса.

В 2047 году на Земле начнется катаклизм, в результате которого вымрет все живое. К такому выводу пришли ученые после тщательного анализа данных об активности Солнца, передает "Уралинформбюро".

По прогнозам геофизиков Великобритании и США, к 2050 году активность светила достигнет минимума за последние три века. Это приведет к сокращению почти на треть гелиосферы, ограничивающей магнитное поле звезды. Как следствие, произойдет выброс в космос высокоэнергетических частиц. Результаты исследования ученые из университета Рединга опубликовали в журнале Scientific Reports.

Раньше говорилось о том, что подобное поведение Солнца грозит лишь энергетическим коллапсом. Теперь же исследователи предупреждают, что из-за увеличения дозы космической радиации все живое на Голубой планете окажется на пороге вымирания.

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