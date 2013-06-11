Впереди планеты всей Люксембург.

Люксембург установил европейский рекорд по уровню минимальной зарплаты - 1999 евро. Самый низкий показатель у Болгарии - 235 евро. Такие цифры приводятся в отчете статистического бюро Eurostat на 1 января 2017 года.



В районе 1500 евро платят работникам в Ирландии, Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции и Великобритании. От 400 до 500 евро получают в Эстонии, Чехии, Венгрии, Хорватии, Словакии и Польше.

Среди отстающих, кроме Болгарии, - Румыния (275 евро), Латвия и Литва (по 380 евро).

Данных по Австрии, Дании, Италии, Финляндии, Швеции и Кипру в докладе нет, передает "Уралинформбюро".

Российские пользователи соцсетей бурно отреагировали на эту статистику. Минималка в РФ по сравнению с Европой ниже плинтуса: всего 120 евро (7500 рублей). Кто-то иронизировал: зато, мол, максимальные зарплаты у россиян гораздо выше.

Некоторые призывали сравнить цены на бензин и коммунальные услуги на родине и за границей. А говоря о разнице между серой и белой зарплатой, сошлись на том, что минимальный показатель – фикция и не стоит на нем заморачиваться.