Екатеринбуржцы сдали полицейским двух детей-полуночников13 февраля в 15:25
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Которые гуляли одни поздно вечером.
Неравнодушные екатеринбуржцы сдали полицейским двух детей - девочку 11 лет и мальчика 7 лет. 12 февраля около 23.00 они катались без сопровождения взрослых в автобусе №27. Дети не смогли пояснить, где они живут, и назвать телефоны родителей.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, несовершеннолетних забрали в отдел полиции №9, их мать быстро разыскали. Женщина пояснила, что отправила школьников на день рождения к знакомым, откуда они сами должны были вернуться домой.
По факту случившегося сотрудники службы по делам несовершеннолетних проводят проверку.
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