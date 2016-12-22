Которые гуляли одни поздно вечером.

Неравнодушные екатеринбуржцы сдали полицейским двух детей - девочку 11 лет и мальчика 7 лет. 12 февраля около 23.00 они катались без сопровождения взрослых в автобусе №27. Дети не смогли пояснить, где они живут, и назвать телефоны родителей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, несовершеннолетних забрали в отдел полиции №9, их мать быстро разыскали. Женщина пояснила, что отправила школьников на день рождения к знакомым, откуда они сами должны были вернуться домой.

По факту случившегося сотрудники службы по делам несовершеннолетних проводят проверку.