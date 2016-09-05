Лютика и Лизоветы.

Екатеринбуржцы выбрали лучшую звериную пару ко Дню всех влюбленных. Чести удостоились рыжие лисы Лютик и Лизовета, завоевавшие больше трети голосов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Лютик родился в екатеринбургском зверинце в 2007 году. Лизовета приехала к нему из Крыма в 2016 году. Лисица сразу проявила характер, заняв домик Лютика. Тот уступил даме, расположившись на улице. Позже рабочие соорудили для животных сразу три укрытия в вольере, чтобы хищникам нечего было делить.

Стоит отметить, что в конкурсе Екатеринбургского зоопарка также принимали участие львы Эрни и Эмма, пауки-бабуины Арахна и Араней, дикообразы Урсус и Урсула, носухи Шуня и Шокко.

14 февраля зверинец организует для гостей развлекательную программу – посетителей ждет мастер-класс и романтическая экскурсия, где специалисты расскажут о брачных играх питомцев.



Лизовета, фото пресс-службы Екатеринбургского зоопарка