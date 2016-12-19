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В детсаду Артемовского замерзают дети13 февраля в 15:35

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Они спят в кофтах и шерстяных носках.

В детском саду "Росинка" в Артемовском замерзают малыши. Как рассказала "Уралинформбюро" одна из мам, в морозы температура в группах на втором этаже падает до 15 градусов. Работники ДОУ в нарушение всех норм вынуждены включать электрообогреватели, но это не спасает: дети ходят в шерстяных носках и кофтах. Кто может, оставляет малышей дома.

По словам родителей, проблема - в старых окнах, от которых сильно дует. "Руководство могло бы поменять окна. Вместо этого они почему-то приняли решение поставить новый забор вокруг здания", - жалуются родители.

В ДОУ №4 "Уралинформбюро" опровергли информацию о замерзающих детсадовцах. "Это невозможно. У нас проходит ежеквартальный контроль. В таких условиях нам бы никто не разрешил работать", - пояснили там. По словам заведующей, ни от одного из родителей жалоб в ее адрес не поступало.

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