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Люцифер и Рокфеллер: свердловчане взяли моду менять имена13 февраля в 14:26

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Как перчатки.

На Среднем Урале укореняется привычка менять имена. Как правило, свердловчане ходят с новым именем год, после чего "примеряют" другое. Оригиналы величают себя, например, в честь алкогольного напитка или героини комиксов, рассказали "Уралинформбюро" в управлении ЗАГС по Свердловской области.

В списке самых необычных имен 2016 года Тамерлан, Люцифер, Джек Дениелс, Джессика Джонс. Фамилии предпочитают говорящие: Счастливая, Удачливая, Роскошная, Великолепная, Мудрый, Почтеннейший, Царь, Король, Барон, Рокфеллер, рассказала Лариса Никонова, замначальника областного управления ЗАГС.

Среди неординарных имен для новорожденных есть старославянские варианты: Демислав, Доброслав, Златослав, Радислав, Светояр, Радомир, Белослава, Златомира, Ладомира. Встречаются герои мифов: путешественник Одиссей или предводитель викингов Рагнар, античные боги Деметра и Амур.

Детей называют в честь известных исторических личностей (Ермак, Карл, Элтон) или героев книг и кино (Ассоль, Багира Герда, Никита в женской вариации).

Но большинство родителей предпочитает традиционные имена. В списке самых популярных для новорожденных мальчиков - Артем, Александр, Михаил, Дмитрий, Иван. Девочек чаще всего нарекали Софьей, Викторией, Марией, Анной, Анастасией.

В прошлом году в Свердловской области появилось на свет 60 449 детей - на 2 тысячи меньше, чем годом ранее. Тенденция к снижению рождаемости наблюдается уже несколько лет – это отголоски демографического кризиса 90-х годов. По этой же причине в 2016 году ЗАГСы Свердловской области зарегистрировали на 14% меньше браков.

Стоит напомнить, что в Госдуме сейчас рассматривается законопроект о запрете странных имен. Вне закона могут оказаться имена, состоящие из цифр и буквенных обозначений, числительных, символов, нецензурной лексики, а также содержащие знаки препинания, ранг или должность.

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