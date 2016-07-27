Volvo Сиволапа продадут по дешевке13 февраля в 14:10
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По решению суда.
Автомобиль бизнес-класса Volvo S80 (1998 года выпуска) уральского бизнесмена Виталия Сиволапа выставили на продажу. Соответствующее решение принял свердловский арбитраж в рамках процедуры банкротства предпринимателя, передает "Уралинформбюро".
Машина будет продана без проведения торгов. По закону аукцион не нужен для имущества, оцененного ниже 100 тысяч рублей. За Volvo хотят получить 90 тысяч. Стоит отметить, что в Сети цена подобного автомобиля начинается от 200 тысяч рублей, меньше просят за битую машину или не на ходу.
Если покупатель за месяц не найдется, то финансовый управляющий вправе снизить цену на 10%. Далее он может скидывать стоимость каждые две недели, пока она не достигнет 45 тысяч рублей.
Сейчас Сиволап находится в СИЗО по обвинению в посягательстве на жизнь судебного пристава. Инцидент произошел 5 октября 2016 года на улице Академика Шварца, 4. Приставу на голову сбросили бутылку - он до сих пор находится в вегетативном состоянии.
Сиволап был признан банкротом в конце июля прошлого года, введена процедура реализации имущества.
Помимо прочего, бизнесмен является фигурантом "дела МУГИСО". Он был в числе собственников здания на Репина, 5с, выкупленного министерством по программе подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018. По версии следствия, цена объекта оказалась сильно завышена. Экс-министр Алексей Пьянков был взят под стражу, позже его перевели под домашний арест, а затем выпустили под залог в 2 миллиона рублей.
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