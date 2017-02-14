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Артемий Лебедев втоптал екатеринбургских чиновников в грязь13 февраля в 18:07

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Почти за 2 миллиона.

Дизайнер Артемий Лебедев на своей странице в Фейсбуке высмеял идею екатеринбургских чиновников об изучении городской грязи за 1,89 миллиона рублей.

По словам блогера, для экономии средств госслужащим не помешало бы прочитать два материала - "Русский дрист" и "Содержание улиц в чистоте". Последний материал был издан еще в 1912 году, передает "Уралинформбюро".

"Говно состоит из двух компонентов. Это наша родная русская земля и наш родной русский песок. Песком с солью асфальт посыпают специальные посыпалки. Это, так сказать, первичный вброс. Но одного песка недостаточно, чтобы засрать все города. Поэтому тут на помощь нам приходят силы природы. В Европейской части России, столь привычной нам по говну на улицах, земля поступает на дороги при помощи осадков (тающий снег, дождь)", – пишет Лебедев (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Стоит напомнить, что на прошлой неделе мэрия Екатеринбурга объявила конкурс по выбору подрядчика, который займется изучением состава уличных пыли и грязи. Из-за постоянной каши на дорогах уральскую столицу уже прозвали Грязьбургом.

Ранее по теме:
Мэрия Екатеринбурга заплатит 1,9 миллиона за копание в грязи

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