Ее подопечной.

В Челябинске родители учеников школы №155 встали на защиту доброго имени преподавателя математики. 82-летнюю Людмилу Захаровну Антонову подозревают в доведении до самоубийства 13-летней девочки. Размещенная в Сети петиция в поддержку педагога набрала уже более 240 голосов, затем она будет передана в прокуратуру и директору школы, передает "Уралинформбюро".

27 декабря прошло года школьница на стройплощадке совершила попытку суицида, но осталась жива, правда, повредила позвоночник. Виновной в своем поступке она назвала преподавателя математики, с которой у нее якобы был конфликт.

"Девочка всем объявила, что учитель унижала ее, дергала за волосы, необоснованно ставила плохие оценки. Также эта семья привлекла СМИ. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства". На основании этого весь наш класс вызывали в прокуратуру для дачи показаний", - пишет автор петиции Евгения Шульга.

По словам других детей, подобного в школе не происходило. Тем не менее поднят вопрос об отстранении Людмилы Захаровны от уроков. "Но если же вина женщины будет доказана, ей может грозить до трех лет тюрьмы. Неужели она этого заслужила? Наши дети, ее ученики, в смятении. Они хотят получать знания от этого преподавателя", - говорится в обращении.

Стоит отметить, что почти все оставившие комментарии под петицией отзываются о Людмиле Захаровне как о педагоге высочайшего уровня, требовательном, строгом, но справедливом.

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