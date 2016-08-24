Челябинцы не верят в причастность учительницы к суициду13 февраля в 17:03
- Текст
Ее подопечной.
В Челябинске родители учеников школы №155 встали на защиту доброго имени преподавателя математики. 82-летнюю Людмилу Захаровну Антонову подозревают в доведении до самоубийства 13-летней девочки. Размещенная в Сети петиция в поддержку педагога набрала уже более 240 голосов, затем она будет передана в прокуратуру и директору школы, передает "Уралинформбюро".
27 декабря прошло года школьница на стройплощадке совершила попытку суицида, но осталась жива, правда, повредила позвоночник. Виновной в своем поступке она назвала преподавателя математики, с которой у нее якобы был конфликт.
"Девочка всем объявила, что учитель унижала ее, дергала за волосы, необоснованно ставила плохие оценки. Также эта семья привлекла СМИ. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства". На основании этого весь наш класс вызывали в прокуратуру для дачи показаний", - пишет автор петиции Евгения Шульга.
По словам других детей, подобного в школе не происходило. Тем не менее поднят вопрос об отстранении Людмилы Захаровны от уроков. "Но если же вина женщины будет доказана, ей может грозить до трех лет тюрьмы. Неужели она этого заслужила? Наши дети, ее ученики, в смятении. Они хотят получать знания от этого преподавателя", - говорится в обращении.
Стоит отметить, что почти все оставившие комментарии под петицией отзываются о Людмиле Захаровне как о педагоге высочайшего уровня, требовательном, строгом, но справедливом.
Ранее по теме:
Челябинского педагога заподозрили в доведении ученицы до суицида
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
13 февраля в 20:00
Тюменец нашел в сугробе мужчину
Без сознания.13 февраля в 19:59
Пьяный тюменец отправился на гоночный трек
Чтобы показать всем класс.13 февраля в 19:38
Челябинец превратил подругу в факел
Ему грозит 3 года колонии.13 февраля в 19:18
Высадившему подростка на тюменской трассе водителю объявили выговор
Остановку по требованию сделали постоянной.13 февраля в 19:02
Алкотесты влетят пьяным водителям в копеечку
Попался - плати за анализ.13 февраля в 19:02
В Екатеринбурге прекратили более тысячи уголовных дел
Из-за "амнистии" домашнего насилия.13 февраля в 18:55
Владимир Путин назначил главу спецназа Росгвардии
Должность займет Василий Федорук.13 февраля в 18:54
Расследование уголовного дела по краху "Плато-банка" затягивается
СКР продлил сроки до 30 марта.13 февраля в 18:38
Екатеринбургские врачи не успели спасти истекающего кровью мигранта
Правду выясняет полиция.13 февраля в 18:36
Экс-руководитель "Уником Партнера" избежал банкротства
На время.13 февраля в 18:32
В Екатеринбурге сожгли внедорожник основателя клуба "Храбр"
Который находится в СИЗО.13 февраля в 18:31
Медалистка Олимпиады стала лицом екатеринбургского "Чемпион Парка"
Первого спортивного ЖК.13 февраля в 18:28
Кандидаты в гордуму Екатеринбурга жалуются на оскорбления и угрозы
Кампания накаляется.13 февраля в 18:22
Из столицы Урала выдворят уроженцев Сомали и Гамбии
Задержанных в ходе рейда.13 февраля в 18:21
В Екатеринбурге бойцы-любители сразятся за профессиональные контракты
На ринг выйдут более 60 человек.
-
24 августа 2016 в 16:53
В Татарстане школьница едва не погибла после секса с учительницей
Девочка госпитализирована.10 февраля в 13:52
В Челябинске поймали 18-летнего стрелка из Казахстана
Он попал школьнице в глаз.10 февраля в 10:36
Челябинского педагога заподозрили в доведении ученицы до суицида
Заведено уголовное дело.08 февраля в 12:32
Челябинец сел на 5 лет за публикацию интимных снимков школьницы
Он вымогал у нее деньги.03 февраля в 18:37
В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
В полицию обратился дед.03 февраля в 16:36
В Кыштыме 15-летняя школьница отравилась редкими таблетками
Которые не продаются в аптеке.03 февраля в 13:15
Пропавшую тагильскую второклассницу нашли в подъезде
Она ночевала у соседки.03 февраля в 11:17
В Нижнем Тагиле второклассница пропала по дороге из школы
Ее ищут вторые сутки.01 февраля в 16:05
Южноуралец сел на 15 лет за изнасилование школьницы
12-летней.27 января в 11:33
15-летняя екатеринбурженка на карнизе переполошила спецслужбы
Девочка "мстила" родителям.
Главные новости
- 13 февраля в 18:12Яровая предложила сажать за "совет" о суициде
- 13 февраля в 17:46Повар екатеринбургской "Студии Суши" заразил клиентов сальмонеллезом
- 13 февраля в 17:31Свердловское правительство мажет лыжи
- 13 февраля в 17:25Житель Невьянска поселился с 1,5-годовалым ребенком в палатке у мэрии
- 13 февраля в 17:10На газовой бочке
Аналитика
На газовой бочке
По собственной небрежности.
Марш прощания с компьютером
Исполняется с печалью.
"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
Под боком у клубного дома "Тихвинъ".