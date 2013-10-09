Житель Невьянска поселился с 1,5-годовалым ребенком в палатке у мэрии13 февраля в 17:25
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В знак протеста.
С 10 февраля 2017 года 33-летний житель Невьянска вместе с женой и 1,5-годовалым ребенком проживает в туристической палатке у мэрии. Он заявил, что чиновники нарушили его права при выселении из ветхого жилья.
Глава семейства воспитывался в детском доме, и за ним была закреплена квартира по улице Бурцева, где проживала его мать, лишенная родительских прав. После сноса 100-летнего здания мужчине и его матери выдали "двушку" в новостройке по улице Дзержинского. Горожанин убежден, что мэрия обязана была предоставить ему отдельное жилье. В связи с этим он и организовал акцию протеста.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР по данному факту проводится доследственная проверка.
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