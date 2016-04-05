По диагонали.

Любители 4-дюймовых iPhone SE ждут презентации нового поколения смартфонов. Однако этого может не произойти. По данным японского издания Mac Otakara, модель заменит устройство на платформе iPhone 7 и 7 Plus с экраном в 5 дюймов и стеклянным корпусом.

Предполагается, что Apple может и вовсе отказаться от производства гаджетов с дисплеями менее 5 дюймов по диагонали.

Стеклянная новинка может увидеть свет уже в конце 2017 года вместе с iPhone X. Последний будет оснащен технологией беспроводной зарядки, OLED-экраном и оперативной памятью объемом до 4 Гб, передает "Уралинформбюро".

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