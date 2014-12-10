Попался - плати за анализ.

Водители, задержанные в нетрезвом виде, должны сами оплачивать медосвидетельствование. Пакет соответствующих поправок в закон подготовил Минтранс, пишет "Лайф" со ссылкой на документы ведомства.

Сейчас экспертиза в клинике обходится бюджету в 2-3 тысячи рублей на человека, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, медиков, по замыслу министерства, обяжут проверять на алкоголь и наркотики всех участников автоаварий (в том числе невиновных) и сразу выдавать акты полицейским и нарушителям на руки. Госавтоинспекторов предлагается избавить от бумажной волокиты при оформлении ДТП, используя электронные технологии.