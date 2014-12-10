Алкотесты влетят пьяным водителям в копеечку13 февраля в 19:02
- Текст
Попался - плати за анализ.
Водители, задержанные в нетрезвом виде, должны сами оплачивать медосвидетельствование. Пакет соответствующих поправок в закон подготовил Минтранс, пишет "Лайф" со ссылкой на документы ведомства.
Сейчас экспертиза в клинике обходится бюджету в 2-3 тысячи рублей на человека, передает "Уралинформбюро".
Кроме того, медиков, по замыслу министерства, обяжут проверять на алкоголь и наркотики всех участников автоаварий (в том числе невиновных) и сразу выдавать акты полицейским и нарушителям на руки. Госавтоинспекторов предлагается избавить от бумажной волокиты при оформлении ДТП, используя электронные технологии.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
13 февраля в 20:00
Тюменец нашел в сугробе мужчину
Без сознания.13 февраля в 19:59
Пьяный тюменец отправился на гоночный трек
Чтобы показать всем класс.13 февраля в 19:38
Челябинец превратил подругу в факел
Ему грозит 3 года колонии.13 февраля в 19:18
Высадившему подростка на тюменской трассе водителю объявили выговор
Остановку по требованию сделали постоянной.13 февраля в 19:02
Алкотесты влетят пьяным водителям в копеечку
Попался - плати за анализ.13 февраля в 19:02
В Екатеринбурге прекратили более тысячи уголовных дел
Из-за "амнистии" домашнего насилия.13 февраля в 18:55
Владимир Путин назначил главу спецназа Росгвардии
Должность займет Василий Федорук.13 февраля в 18:54
Расследование уголовного дела по краху "Плато-банка" затягивается
СКР продлил сроки до 30 марта.13 февраля в 18:38
Екатеринбургские врачи не успели спасти истекающего кровью мигранта
Правду выясняет полиция.13 февраля в 18:36
Экс-руководитель "Уником Партнера" избежал банкротства
На время.13 февраля в 18:32
В Екатеринбурге сожгли внедорожник основателя клуба "Храбр"
Который находится в СИЗО.13 февраля в 18:31
Медалистка Олимпиады стала лицом екатеринбургского "Чемпион Парка"
Первого спортивного ЖК.13 февраля в 18:28
Кандидаты в гордуму Екатеринбурга жалуются на оскорбления и угрозы
Кампания накаляется.13 февраля в 18:22
Из столицы Урала выдворят уроженцев Сомали и Гамбии
Задержанных в ходе рейда.13 февраля в 18:21
В Екатеринбурге бойцы-любители сразятся за профессиональные контракты
На ринг выйдут более 60 человек.
-
10 декабря 2014 в 10:14
В России водителям дадут 50% скидки на штрафы
За исключением злостных нарушителей.28 февраля 2014 в 12:28
Российские поликлиники заплатят за недосмотр за водителями
Рублем накажут за "липовый" предрейсовый осмотр.30 июля 2013 в 10:42
Плату за парковку в центре Екатеринбурга введут до конца года
Мэрия уже готовится приобрести паркоматы.
Главные новости
- 13 февраля в 18:12Яровая предложила сажать за "совет" о суициде
- 13 февраля в 17:46Повар екатеринбургской "Студии Суши" заразил клиентов сальмонеллезом
- 13 февраля в 17:31Свердловское правительство мажет лыжи
- 13 февраля в 17:25Житель Невьянска поселился с 1,5-годовалым ребенком в палатке у мэрии
- 13 февраля в 17:10На газовой бочке
Аналитика
На газовой бочке
По собственной небрежности.
Марш прощания с компьютером
Исполняется с печалью.
"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
Под боком у клубного дома "Тихвинъ".