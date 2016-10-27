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Pegas Fly отложила рейс из Екатеринбурга в Нячанг на 8 часов13 февраля в 16:09

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Причина неизвестна.

Вылет Boeing 767 из екатеринбургского аэропорта Кольцово во вьетнамский Нячанг задерживается на 8 часов. Согласно онлайн-табло, рейс Pegas Fly перенесен с 1.30 на 9.30 14 февраля 2016 года, передает "Уралинформбюро".

Дозвониться до офиса авиаперевозчика и выяснить причины задержки не удалось.

Стоит отметить, что летом 2016 года Pegas Fly, работающая на нужды туроператора Pegas Touristik, не единожды заставляла отпускников понервничать. В июне в полетном графике авиакомпании произошел серьезный сдвиг - задержки коснулись рейсов в Сочи, Крым, Испанию, Тунис, Ларнаку.

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