Pegas Fly отложила рейс из Екатеринбурга в Нячанг на 8 часов13 февраля в 16:09
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Причина неизвестна.
Вылет Boeing 767 из екатеринбургского аэропорта Кольцово во вьетнамский Нячанг задерживается на 8 часов. Согласно онлайн-табло, рейс Pegas Fly перенесен с 1.30 на 9.30 14 февраля 2016 года, передает "Уралинформбюро".
Дозвониться до офиса авиаперевозчика и выяснить причины задержки не удалось.
Стоит отметить, что летом 2016 года Pegas Fly, работающая на нужды туроператора Pegas Touristik, не единожды заставляла отпускников понервничать. В июне в полетном графике авиакомпании произошел серьезный сдвиг - задержки коснулись рейсов в Сочи, Крым, Испанию, Тунис, Ларнаку.
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