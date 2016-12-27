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В Челябинские муниципальные маршруты отдадут частникам13 февраля в 18:09

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Из-за нехватки автобусов.

В Челябинске из-за нехватки муниципальных автобусов часть маршрутов "Челябавтотранса" отдадут коммерческим перевозчикам. Об этом заявил глава города Евгений Тефтелев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации. Каким именно образом это будет сделано, он не уточнил.

При этом Тефтелев добавил, что на некоторые частные организации поступает немало жалоб. Контракты с такими недобросовестными предпринимателями будут расторгнуты. На их место будут объявляться новые конкурсы.

Стоит отметить, что ранее глава города давал поручение директору МУП "Челябавтотранс" Эдуарду Маховскому увеличить количество автобусов. Это было связано с тем, что в декабре 2016 года были серьезные проблемы с выходом транспорта на линию из-за ремонта машин.

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