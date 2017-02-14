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В осьминогах разглядели инопланетян13 февраля в 17:02

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После генетического анализа.

Об инопланетном происхождении осьминогов заявили ученые из Университета Чикаго. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature, передает "Уралинформбюро".

После изучения ДНК головоногих оказалось, что гены осьминогов содержат 33 000 белок-кодирующих генов. У человека их в разы меньше. В целом геном моллюска сам по себе является довольно сложным и существенно отличается от генома других животных.

На основании этого ученые пришли к выводу, что осьминоги не могут являться "коренными" землянами. Но как они попали на Голубую планету, не уточняется.

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