Первого спортивного ЖК.

Серебряный призер Олимпийских Игр, чемпионка мира и Европы Олеся Красномовец приняла участие в рекламной кампании "Атомстройкомплекса". Бегунья вместе с воспитанниками Школы Олимпийского резерва стала лицом жилого комплекса "Чемпион Парк" в Екатеринбурге, передает "Уралинформбюро".

"Проект "Чемпион Парк" заинтересовал меня, в первую очередь, как потенциального покупателя недвижимости. В Екатеринбурге это первое концептуальное жилье, спроектированное с учетом потребностей семей, ведущих здоровый, активный образ жизни. А ведь таких с каждым днем становится все больше и больше", - цитирует Олесю Красномовец пресс-служба "Атомстройкомплекса".

Для спортивных новоселов в жилом комплексе предусмотрены места для хранения инвентаря, профессиональные тренажеры во дворе, фитнесс-клуб, куда можно спуститься в тапочках. По словам архитекторов, создать атмосферу спортивного азарта в ЖК позволяют особенные детали. Например, стена славы в холле рядом с рецепцией, где жильцы смогут размещать свои кубки и медали. Или отметки на лестничных пролетах, стимулирующие подниматься пешком, а не на лифте. К примеру, там можно указывать количество пройденных шагов, высоту над уровнем моря или количество истраченных калорий.

"Бесплатные тренировки и мини-турниры для жителей комплекса, как для детей, так и для взрослых, можно устраивать прямо во дворе – почему бы и нет", - говорят в "Атомстройкомплексе".

При проектировании "Чемпион Парка" учитывались мнения и отзывы рядовых екатеринбуржцев. "Мы спрашивали реальных людей, чего им не хватает в городе, в их домах для того, чтобы заниматься спортом комфортно и легко, в удовольствие. Эти живые, настоящие отзывы и стали отправной точкой в проработке концепции комплекса", - прокомментировала директор по проектированию компании "Атомстройкомплекс" Екатерина Спирина.

Стоит отметить, что реализация проекта "Чемпион Парк" коснется и благоустройства набережной Исети. "Я сама катаюсь на велосипеде и мечтаю, что однажды смогу проехать по всей набережной Исети, от Заречного микрорайона до ЦПКиО", - отметила Екатерина Спирина.