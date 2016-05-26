Из столицы Урала выдворят уроженцев Сомали и Гамбии13 февраля в 18:22
- Текст
Задержанных в ходе рейда.
10 февраля 2017 года свердловские полицейские в ходе рейда по екатеринбургским мечетям задержали 12 мигрантов-нелегалов. Среди них уроженцы Сомали, Сирии, Пакистана, Ирака, Афганистана, Бангладеш, Гвинеи, Египта, Йемена и Гамбии.
"Оформлены необходимые документы для их выдворения за пределы Российской Федерации. Собранные материалы органы внутренних дел направили для решения этого вопроса в суд", - прокомментировал "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Всего в подразделения миграционной службы и территориальные ОВД для проверки было доставлено 258 человек.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
13 февраля в 20:00
Тюменец нашел в сугробе мужчину
Без сознания.13 февраля в 19:59
Пьяный тюменец отправился на гоночный трек
Чтобы показать всем класс.13 февраля в 19:38
Челябинец превратил подругу в факел
Ему грозит 3 года колонии.13 февраля в 19:18
Высадившему подростка на тюменской трассе водителю объявили выговор
Остановку по требованию сделали постоянной.13 февраля в 19:02
Алкотесты влетят пьяным водителям в копеечку
Попался - плати за анализ.13 февраля в 19:02
В Екатеринбурге прекратили более тысячи уголовных дел
Из-за "амнистии" домашнего насилия.13 февраля в 18:55
Владимир Путин назначил главу спецназа Росгвардии
Должность займет Василий Федорук.13 февраля в 18:54
Расследование уголовного дела по краху "Плато-банка" затягивается
СКР продлил сроки до 30 марта.13 февраля в 18:38
Екатеринбургские врачи не успели спасти истекающего кровью мигранта
Правду выясняет полиция.13 февраля в 18:36
Экс-руководитель "Уником Партнера" избежал банкротства
На время.13 февраля в 18:32
В Екатеринбурге сожгли внедорожник основателя клуба "Храбр"
Который находится в СИЗО.13 февраля в 18:31
Медалистка Олимпиады стала лицом екатеринбургского "Чемпион Парка"
Первого спортивного ЖК.13 февраля в 18:28
Кандидаты в гордуму Екатеринбурга жалуются на оскорбления и угрозы
Кампания накаляется.13 февраля в 18:22
Из столицы Урала выдворят уроженцев Сомали и Гамбии
Задержанных в ходе рейда.13 февраля в 18:21
В Екатеринбурге бойцы-любители сразятся за профессиональные контракты
На ринг выйдут более 60 человек.
-
26 мая 2016 в 10:11
Силовики задержали 130 мигрантов на екатеринбургской овощебазе №4
Во время спецоперации.25 мая 2016 в 13:00
На екатеринбургскую овощебазу №4 нагрянул ОМОН
Ищут мигрантов-нелегалов.20 мая 2016 в 14:53
Мечеть на Репина в Екатеринбурге окружили ОМОН и ФСБ
Ищут нелегалов.20 мая 2015 в 09:40
На екатеринбургской овощебазе №4 поймали несколько десятков нелегалов
Заведены административные и уголовные дела.18 января в 16:53
Начальник ГИБДД Екатеринбурга снят с должности
Он понижен до участкового.10 января в 12:53
В Екатеринбурге отец избившего мать пятиклассника покончил с собой
Подросток не раз лежал в психбольнице.10 января в 11:00
14-летний екатеринбуржец вспорол брату живот
Возбуждено уголовное дело.09 января в 15:59
В Екатеринбурге налетчики расстреляли охранника ломбарда
Мужчина в коме.15 декабря 2016 в 19:30
Главе свердловской полиции доверили привить мигрантов от кори
Бородин пока не знает как.13 декабря 2016 в 14:17
У екатеринбуржца в квартире нашли взрывчатку
Он привез ее с Северного Кавказа.
Главные новости
- 13 февраля в 18:12Яровая предложила сажать за "совет" о суициде
- 13 февраля в 17:46Повар екатеринбургской "Студии Суши" заразил клиентов сальмонеллезом
- 13 февраля в 17:31Свердловское правительство мажет лыжи
- 13 февраля в 17:25Житель Невьянска поселился с 1,5-годовалым ребенком в палатке у мэрии
- 13 февраля в 17:10На газовой бочке
Аналитика
На газовой бочке
По собственной небрежности.
Марш прощания с компьютером
Исполняется с печалью.
"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
Под боком у клубного дома "Тихвинъ".