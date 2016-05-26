Задержанных в ходе рейда.

10 февраля 2017 года свердловские полицейские в ходе рейда по екатеринбургским мечетям задержали 12 мигрантов-нелегалов. Среди них уроженцы Сомали, Сирии, Пакистана, Ирака, Афганистана, Бангладеш, Гвинеи, Египта, Йемена и Гамбии.

"Оформлены необходимые документы для их выдворения за пределы Российской Федерации. Собранные материалы органы внутренних дел направили для решения этого вопроса в суд", - прокомментировал "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Всего в подразделения миграционной службы и территориальные ОВД для проверки было доставлено 258 человек.