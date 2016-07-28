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В Екатеринбурге прекратили более тысячи уголовных дел13 февраля в 19:02

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Из-за "амнистии" домашнего насилия.

В 2016 году в Екатеринбурге из-за декриминализации ряда преступлений было закрыто 1274 уголовных дела. Такие данные содержатся в ежегодном отчете начальника городского УМВД Игоря Трифонова. Официально он будет представлен 14 февраля на заседании городской думы, но депутатам документ выдали заранее, передает "Уралинформбюро".

Согласно отчету, всего в 2016 году в уральской столице было зарегистрировано 788 побоев, 536 угроз убийством и 17 случаев хулиганства.

Декриминализация побоев, краж и ряда других преступлений произошла в 2016 году. Наказание за них было изменено с уголовного на административное.

В отчете также говорится, что всего в 2016 году в уральской столице было зафиксировано 19,3 тысячи преступлений. Это на 15,2% меньше по сравнению с 2015 годом. При этом количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выросло на 10%.

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