Яровая предложила сажать за "совет" о суициде 13 февраля в 18:12
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Данный детям.
В Госдуме РФ подготовлен законопроект о введении уголовной ответственности за склонение ребенка к самоубийству.
"Мы предлагаем установить ответственность за содействие в совершении самоубийства - советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийств, либо устранение препятствий для совершения самоубийства, а также за обещание скрыть средства или орудия самоубийства", - цитирует вице-спикера Госдумы Ирину Яровую "Интерфакс".
В законопроекте предлагается расширить действующий состав статьи 110 Уголовного кодекса "Доведение до самоубийства". Максимальное наказание по ней - 5 лет лишения свободы.
Стоит отметить, что с социальных сетях множатся группы смерти, пропагандирующие добровольный уход из жизни среди подростков. Всего в 2016 году суицид совершили 720 несовершеннолетних, передает "Уралинформбюро".
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