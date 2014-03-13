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Высадившему подростка на тюменской трассе водителю объявили выговор13 февраля в 19:18

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Остановку по требованию сделали постоянной.

В Тюмени наказали водителя ООО "ЗапСибАвто", который провез 13-летнего школьника мимо остановки.

14 января 2017 года подросток ехал на рейсовом автобусе из Богандинского в Боровской. Шофер не отреагировал на просьбу ребенка высадить его на остановке по требованию, где мальчика ждал отец, и провез его дальше.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что перевозчик самостоятельно перевел обязательную остановку "Поселок Боровский" в разряд остановок по требованию. После того, как ООО "ЗапСибАвто" было внесено представление об устранении нарушении закона и наказании виновных, остановке вернули прежний статус, а водителю объявили выговор, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

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