Тюменец нашел в сугробе мужчину13 февраля в 20:00
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Без сознания.
12 февраля в центре Тюмени прохожий обнаружил в сугробе лежащего без чувств человека. Мужчина попытался оказать ему первую помощь, но безуспешно. Тогда он вызвал скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали у пациента обморожение рук и лица и после необходимых процедур доставили его в травмпункт.
В целом за минувшие выходные были госпитализированы семеро пострадавших от холода горожан, в том числе подросток - школьник получил тяжелое обморожение пальцев рук, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе станции СМП.
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