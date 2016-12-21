Без сознания.

12 февраля в центре Тюмени прохожий обнаружил в сугробе лежащего без чувств человека. Мужчина попытался оказать ему первую помощь, но безуспешно. Тогда он вызвал скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали у пациента обморожение рук и лица и после необходимых процедур доставили его в травмпункт.

В целом за минувшие выходные были госпитализированы семеро пострадавших от холода горожан, в том числе подросток - школьник получил тяжелое обморожение пальцев рук, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе станции СМП.