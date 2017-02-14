С Кончитой покончено: бородатая певица убьет в себе женщинуСегодня в 08:24
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Эпатажный образ "выдохся".
Австрийский певец Том Нойвирт, победивший на "Евровидении-2014" в обличьи бородатой Кончиты Вурст, намерен сменить имидж.
По его словам, в этом образе он уже достиг всего, что мог, и теперь нужно меняться, чтобы не потерять себя. "Я должен ее убить", - заявил Нойвирт в интервью Welt am Sonntag. Призвание Кончиты было в том, чтобы заставить общество задуматься о толерантности, подчеркивает артист. Вскоре он предстанет перед публикой в новом свете, передает "Уралинформбюро".
Фото: conchitawurst/instagram.com
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