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С Кончитой покончено: бородатая певица убьет в себе женщинуСегодня в 08:24

  • Текст

Эпатажный образ "выдохся".

Австрийский певец Том Нойвирт, победивший на "Евровидении-2014" в обличьи бородатой Кончиты Вурст, намерен сменить имидж.

По его словам, в этом образе он уже достиг всего, что мог, и теперь нужно меняться, чтобы не потерять себя. "Я должен ее убить", - заявил Нойвирт в интервью Welt am Sonntag. Призвание Кончиты было в том, чтобы заставить общество задуматься о толерантности, подчеркивает артист. Вскоре он предстанет перед публикой в новом свете, передает "Уралинформбюро".

Фото: conchitawurst/instagram.com

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