Канадцы построят термоядерную электростанциюСегодня в 10:33
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К 2030 году.
Канадские ученые намерены построить к 2030 году экспериментальную термоядерную установку. Размер инвестиций в проект составит 125 миллионов долларов. Для коммерческого использования реактора потребуется еще множество исследований, пишут федеральные СМИ.
Ядерный синтез считается мощнейшим источником возобновляемой энергии, являясь более экономичным по сравнению с традиционными АЭС: он не требует потребления дорогого урана. Преимуществом также является низкий показатель выбросов парниковых газов.
Термоядерный реактор повторяет принцип работы Солнца: два атома водорода сливаются вместе при экстремальной температуре и образуют гелий, высвобождая огромное количество энергии. Объем водорода, необходимый для одного года работы 1000-мегаваттной электростанции, может уместиться в грузовике.
Эта технология разрабатывается с 1950-х годов, передает "Уралинформбюро". Созданием подобного экспериментального реактора ITER занимаются во Франции, он должен быть запущен в 2020 году. Его инвесторами стали Евросоюз, Китай, Индия, Япония, Корея, Россия и США.
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Это утка.
Цель - принудить Россию сделать первыми такую АЭС.
А они после у нас скопируют.
Пусть первые делают.
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