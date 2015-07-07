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Трамвай по Ленина - Татищева в Екатеринбурге пустят в августеСегодня в 10:48

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Ко Дню города.

Трамвайную линию по Ленина - Татищева в Екатеринбурге откроют в августе 2017 года ко Дню города, сообщил глава администрации уральской столицы Александр Якоб в эфире телепрограммы "Открытая студия".

"Работы ведутся. Сейчас мы ждем весенний период, для того, чтобы перейти к отдельным участкам дорог для асфальтирования. Мы на всех пересечениях уже уложили трамвайные линии", - отметил сити-менеджер.

По его словам, в этом году завершатся все работы по строительству дорожной сети вокруг Центрального стадиона в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Продолжится благоустройство территории, в частности возьмутся за участок у Дворца молодежи. Все зеленые зоны вокруг – Парк XXII Партсъезда, сквер Коммунаров, площадка возле Вечного огня, насаждения вдоль Московской, Репина, Татищева – будут объединены в единый каркас с территорией для отдыха, спортивными площадками, тропинками и тротуарами, передает "Уралинформбюро".

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