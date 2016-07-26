Они остались без тепла при минус 40.

В югорском поселке Междуреченском едва не замерзли насмерть пенсионерка и ее душевнобольной сын. В 40-градусные морозы они оказались в неотапливаемых домах, где было минус 3 градуса. Как оказалось, 70-летнюю женщину парализовало, и она несколько дней не могла дождаться помощи. Ее 40-летний сын, который находился в соседнем доме, также был обездвижен.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного УМВД, тревогу забила соседка, которая не видела пенсионерку несколько дней. На место приехали оперативные службы. Хозяйку нашли на полу - как оказалось, ее парализовало несколько дней назад. Участковый расслышал, как пенсионерка зовет сына.

Его нашли в соседнем доме, тоже обездвиженным при минусовой температуре. У мужчины были сильно обморожены ноги.

Пенсионерку с сыном доставили в реанимацию. Их состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.