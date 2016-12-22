Заболеваемость растет.

В Екатеринбурге по-прежнему превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ. Уровень заболеваемости "зашкаливает" среди горожан старше 15 лет. С 6 по 12 февраля 2017 года слегли 14 600 человек – на 1000 больше, чем неделей ранее, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

В целом по региону уровень заболеваемости сохраняется на прежнем уровне. За прошлую неделю гриппом и ОРВИ заразились 34 500 жителей. Эпидемический порог превышен среди взрослых и детей 7-14 лет.

Особенно высок уровень заболеваемости в Свободном, Верхней Салде, Пышме, Нижней и Верхней Туре. На карантин в области закрыты 12 детских садов, 19 школ и 1 ССУЗ.

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