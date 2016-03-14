Зима подарит на прощание солнечное затмениеСегодня в 11:22
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Но в России его не увидят.
Конец зимы ознаменуется солнечным затмением. Оно начнется в полдень 26 февраля, его пик придется на 17.58 (мск). Однако насладиться красочным зрелищем россияне не смогут - "краденое" Солнце будет видно лишь жителям Южной и Западной Африки, Южной Америки и Антарктиды, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что в России в этот день будут провожать зиму - печь блины, просить друг у друга прощения и жечь чучело Масленицы. Так что колоссальный выброс космической энергии, которым сопровождается солнечное затмение, придется как нельзя кстати.
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