Сургутянину грозит 2 года за избиение фельдшера скоройСегодня в 13:02
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Возбуждено дело.
В Сургуте следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника скорой, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР.
Пьяный сургутянин набросился на фельдшера неотложки в ночь на 13 февраля 2017 года. Медики приехали к его жене, которая попала под горячую руку мужа.
Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
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