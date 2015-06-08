Возбуждено дело.

В Сургуте следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника скорой, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР.

Пьяный сургутянин набросился на фельдшера неотложки в ночь на 13 февраля 2017 года. Медики приехали к его жене, которая попала под горячую руку мужа.

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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