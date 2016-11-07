200-метровый астероид поймали в "кадр"Сегодня в 12:27
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Пока он летел мимо Земли.
В Интернете появились радиолокационные снимки астероида 2017 BQ6. Они были сделаны 6-7 февраля сотрудниками радиообсерватории Голдстоун в Калифорнии, сообщает NASA.
На кадрах видны угловатые очертания 200-метрового астероида, а также "плоские участки, вогнутости и небольшие яркие пятна, которые могут быть валунами". Болид вращается вокруг своей оси со скоростью один оборот за три часа, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что астероид 2017 BQ6 благополучно миновал Землю в ночь на 7 февраля, пролетев в 2,5 миллиона километров от нее. Его вычислили 26 января в рамках проекта NASA по поиску астероидов Lincoln Near Earth Asteroid Research (LINEAR).
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