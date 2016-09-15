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В Челябинске земля на улице Энгельса подорожала в 25 разСегодня в 14:42

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По итогам аукциона.

Министерство имущества Челябинской области разыграло аукцион на право аренды земли в центре южноуральской столицы на улице Энгельса. Изначально за участок площадью 759 квадратных метров чиновники просили 5% от кадастровой стоимости, то есть 394 тысячи рублей в год. Однако в ходе торгов цена подскочила до 10 миллионов 116 тысяч рублей.

Победителем признано ООО "Офис", с которым заключен договор аренды на 32 месяца. Компания возведет на участке жилую многоэтажку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе минимущества Челябинской области.

"Арендная плата за земельные участки является одним из источников неналоговых поступлений в региональный бюджет. В прошлом году эта цифра составила 29 миллионов 457 тысяч рублей", - пояснил региональный министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков.

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