В свердловском Заксобрании обозначили школьные "пробелы"Сегодня в 16:09
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Которые нужно срочно устранять.
На заседании свердловского Заксобрания 14 февраля депутаты обратили внимание областного омбудсмена Татьяны Мерзляковой на проблемы в образовании, сообщает "Уралинформбюро".
"Не первый год уже масса нареканий. Электронные очереди для записи детей в первые классы не спасают - в этом году сайт снова завис, очереди в элитные гимназии никуда не делись. И повсеместно в Екатеринбурге школы работают в две смены. У вас нет ощущения дежавю, что подобные же проблемы у нас были 10 лет назад с детскими садиками?" - задал вопрос парламентарий Евгений Зяблицев.
По мнению омбудсмена, для решения проблемы необходимо срочно начинать строительство новых учебных заведений. "Домов понастроили, а школ нет. На Широкой речке сейчас возникла необходимость строительства школы, в поселке Кольцово тоже в школе места уже закончились, а возить детей куда-то еще людям неудобно", - прокомментировала ситуацию Т.Мерзлякова.
Она добавила, что в последнее время возникла еще одна проблема - сложный национальный состав учащихся. Так, в ряде школ уже половина и более учащихся являются детьми мигрантов, что влечет за собой пересмотр всей педагогической работы в данных учебных заведениях.
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