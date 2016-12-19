Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

39-летнюю жительницу Миасса уличили в кулачных методах воспитания 5-летнего сына. Но за распускание рук. чем мать часто грешила "под градусом", ответственности она не понесет - благодаря декриминализации статьи о побоях в семье.

Тем не менее, ей грозит три года лишения свободы по другой статье - "Неисполнение родительских обязанностей", уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского отдела полиции.

К слову, у женщины есть еще трое детей: двое совершеннолетних живут отдельно, еще один – с отцом. Избитый мальчик изъят из семьи.