Потребителям лучше приходить к 8.00-10.00.

Для удобства своих клиентов "Тюменьэнергосбыт" - филиал АО ЭК "Восток" обновил график загрузки Центра обслуживания по адресу: г.Тюмень, улица Герцена,70. Простые и понятные графики в виде диаграммы наглядно демонстрируют дни недели и часы, когда ожидание своей очереди для обращения в нужное окно будет минимальным.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Тюменьэнергосбыта" - филиала АО "ЭК "Восток", лучшее время для посещения офиса - утром с 8.00 до 10.00. Чуть более ЦОК загружен с 10.00 до 12.00 и во второй половине дня с 15 до 17 часов. Пик посещения ЦОКа потребителями электроэнергии приходится на периоды с 12 до 15 и с 17 до 18 часов.

Меньше всего ЦОК загружен с 1 по 5 число и с 28 числа до конца каждого месяца. Среднее количество посетителей наблюдается с 6 по 16 число, а наибольшая загруженность с 17 по 27 число - на эти дни приходится период передачи показаний приборов учёта (с 20 по 26 число).

Передавать показания прибора учёта и оплачивать электроэнергию проще заочными способами, например, в Личном кабинете на сайте https://tyumen.vostok-electra.ru/. Остальные способы передачи и оплаты описаны в разделе "Физическим лицам".

Для того, чтобы произвести сверку по расчетам за потребленную электроэнергию или получить консультацию специалиста, тоже необязательно приходить в ЦОК. Для этих целей на сайте компании работает интернет-приемная и существует раздел с часто задаваемыми вопросами.