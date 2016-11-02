На интрижку готов каждый второй.

Большинство уральцев когда-либо состояли в романтических отношения с коллегами. Таковы итоги опроса, проведенного на сайте "Зарплата.ру" накануне Дня всех влюбленных. Откровениями делились жители Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Перми и Сургута.

Самыми страстными оказались пермяки и тюменцы – две трети респондентов хоть раз заводили служебный роман. В остальных городах положительно ответил каждый второй, передает "Уралинформбюро".

Екатеринбуржцы поставили другой рекорд – треть любовных связей закончилось свадьбой при среднем показателе исследования в 15%.

Изменников больше всего в Тюмени и Сургуте: свыше 30% опрошенных, состоящих в браке, заводят интрижки на работе. В Перми нарушает верность супругу каждый десятый, а жители Екатеринбурга и Челябинска самые целомудренные: на внебрачный секс решаются лишь 2-3%.

Чаще всего пускаются во все тяжкие продажники, кадровики и рекламщики. На втором месте по любвеобильности сфера обслуживания, IT-отрасль, бухгалтерия и промышленность.

Абсолютную холодность продемонстрировали только строители – ведь в здоровых мужских коллективах нет объектов для воздыханий.