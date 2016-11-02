Треть служебных романов екатеринбуржцев привели к свадьбеСегодня в 15:06
- Текст
На интрижку готов каждый второй.
Большинство уральцев когда-либо состояли в романтических отношения с коллегами. Таковы итоги опроса, проведенного на сайте "Зарплата.ру" накануне Дня всех влюбленных. Откровениями делились жители Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Перми и Сургута.
Самыми страстными оказались пермяки и тюменцы – две трети респондентов хоть раз заводили служебный роман. В остальных городах положительно ответил каждый второй, передает "Уралинформбюро".
Екатеринбуржцы поставили другой рекорд – треть любовных связей закончилось свадьбой при среднем показателе исследования в 15%.
Изменников больше всего в Тюмени и Сургуте: свыше 30% опрошенных, состоящих в браке, заводят интрижки на работе. В Перми нарушает верность супругу каждый десятый, а жители Екатеринбурга и Челябинска самые целомудренные: на внебрачный секс решаются лишь 2-3%.
Чаще всего пускаются во все тяжкие продажники, кадровики и рекламщики. На втором месте по любвеобильности сфера обслуживания, IT-отрасль, бухгалтерия и промышленность.
Абсолютную холодность продемонстрировали только строители – ведь в здоровых мужских коллективах нет объектов для воздыханий.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:06
Екатеринбургских собаководов выгнали с детских площадок
Их не пустят также в парки и скверы.Сегодня в 17:00
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.Сегодня в 16:53
В лобовом ДТП под Ачитом пострадали пять человек
Все госпитализированы.Сегодня в 16:50
Россиян отправят в космос за четверть миллиона долларов
На 15 минут.Сегодня в 16:49
Челябинец на Renault сбил школьницу
Перебегавшую дорогу.Сегодня в 16:47
Проживающих рядом с Центральным стадионом екатеринбуржцев пересчитали
В рамках подготовки к ЧМ.Сегодня в 16:41
На Южном Урале неделю ищут мать 4-летней девочки
Она не выходит на связь.Сегодня в 16:40
Милла Йовович воспитывает дочерей на "Маше и Медведе"
И мечтает пожить в России.Сегодня в 16:28
Свердловчанина будут судить за убийство в Казахстане
Он зарезал бывшую сожительницу.Сегодня в 16:17
На Урале лекарства от ВИЧ закончатся через месяц
Минздрав не спешит с тендерами.Сегодня в 16:09
В свердловском Заксобрании обозначили школьные "пробелы"
Которые нужно срочно устранять.Сегодня в 16:02
На трассе Пермь - Екатеринбург фура смяла легковушку
Вылетевшую на встречку.Сегодня в 15:51
Замглавы администрации Радужного заподозрили во взяточничестве
Крупную сумму отстегнула УК.Сегодня в 15:47
Екатеринбуржцы устроили забег в нижнем белье
В 30-градусный мороз.Сегодня в 15:29
Газовики банкротят "Уралавтоприцеп"
Путин не помог.
-
02 ноября 2016 в 16:15
Коллег с ВИЧ готовы принять лишь 56% уральцев
Кое-кто готов объявить им бойкот.
Главные новости
- Сегодня в 17:00Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
- Сегодня в 16:17На Урале лекарства от ВИЧ закончатся через месяц
- Сегодня в 16:02На трассе Пермь - Екатеринбург фура смяла легковушку
- Сегодня в 14:54Пайщиков екатеринбургского ЖК "Западный" обманули на 40 миллионов
- Сегодня в 14:48На заводе "Уральские локомотивы" погиб рабочий
Аналитика
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.
Удручальные кольца
С амуром.
Ученье – свет, нервы и деньги
Когда закончатся очереди в школы?