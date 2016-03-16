С сыром и чесноком.

В Серове посетителей кафе Дома культуры железнодорожников кормили "экзотическими" блюдами. Отведавшие помидоры с сыром и чесноком, а также салаты "Кальмаровый с сыром" и "Итальянский" запросто могли оказаться в больнице.

В ходе проверки санитарные врачи обнаружили в готовых блюдах и смывах с рук повара бактерии группы кишечной палочки. Это свидетельствует о порче продукции и наличии опасных для здоровья человека микроорганизмов, влекущих желудочно-кишечные расстройства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УрСУТ СКР.

По факту реализации в кафе несвежей продукции было возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.238 УК РФ). Расследование продолжается.