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В серовском кафе "подавали" кишечную палочку по-итальянскиСегодня в 14:02

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С сыром и чесноком.

В Серове посетителей кафе Дома культуры железнодорожников кормили "экзотическими" блюдами. Отведавшие помидоры с сыром и чесноком, а также салаты "Кальмаровый с сыром" и "Итальянский" запросто могли оказаться в больнице.

В ходе проверки санитарные врачи обнаружили в готовых блюдах и смывах с рук повара бактерии группы кишечной палочки. Это свидетельствует о порче продукции и наличии опасных для здоровья человека микроорганизмов, влекущих желудочно-кишечные расстройства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УрСУТ СКР.

По факту реализации в кафе несвежей продукции было возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.238 УК РФ). Расследование продолжается.

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