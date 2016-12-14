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На Урале лекарства от ВИЧ закончатся через месяцСегодня в 16:17

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Минздрав не спешит с тендерами.

В Тюменской области и на Ямале запасы лекарств для ВИЧ-инфицированных иссякнут через месяц. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на отчет Росздравнадзора. В Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях их хватит максимум на квартал. При этом Средний Урал лидирует в стране по распространению ВИЧ-инфекции. В Екатеринбурге заражено 1,8% населения.

Дефицит лекарственных препаратов наблюдается по всей стране. В Алтайском и Красноярском краях, Пензенской, Самарской и Новосибирской областях запасов нет вообще. На месяц резервов хватит в 19 субъектах страны. Еще в 10 – на три месяца.

В 2017 году в России изменилась схема закупок лекарств для ВИЧ-инфицированных: ранее это делали регионы, теперь – Минздрав РФ. Но пока министерство не объявило ни одного тендера, говорит представитель общественной организации "Пациентский контроль" Андрей Скворцов.

Ранее сообщалась, что ВИЧ-положительные пациенты жалуются на нехватку препаратов. Но их обращения в Росздравнадзоре разворачивают, передавая в региональные минздравы, передает "Уралинформбюро".

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