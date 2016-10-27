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В школе Нижнего Тагила устроили "газовую атаку"14 февраля в 17:51

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После хлеба с плесенью.

13 февраля 2017 года в Нижнем Тагиле ученик школы №7 распылил газовый баллончик в туалете образовательного учреждения. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Учащиеся почувствовали запах после третьего урока - оставшиеся занятия пришлось отменить. Учеников эвакуировали, а в школу вызвали скорую. Медпомощь потребовалась только виновнику инцидента. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. В здании проветрили все помещения и провели влажную уборку.

Ранее нижнетагильская школа №7 "прославилась" хлебом с плесенью, который давали ученикам в столовой. Прокуратура провела проверку в пищеблоке и возбудила два административных дела из-за санитарных нарушений.

Ранее по теме:
Прокуроры нашли в тагильской школе "зеленый" хлеб

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