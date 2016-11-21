Путаницу с усопшими в Челябинске устроили ритуальщики14 февраля в 17:08
- Текст
И слишком рьяные полицейские.
В Челябинске нашли виновных в путанице с телами пенсионерок после новогодних праздников.
Участковый отправил трупы пожилых женщин в областное бюро судмедэкспертизы (ЧОБСМЭ), а не в обычный морг, как положено по инструкции. А во время передачи усопших специалистам сотрудник ритуальной службы перепутал их документы. Об этом местным СМИ рассказал прокурор Центрального района Виктор Зеленкин.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в последние два года участковые уполномоченные в нарушение межведомственнного приказа полиции, минздрава и СКР направляют тела пожилых челябинцев, стоявших на учете врачей, на вскрытие в ЧОБСМЭ, а не в морги при больницах. На имя начальника УМВД по Челябинску Сергея Миронова внесено представление об устранении данного нарушения.
Глава ритуального агентства признал оплошность сотрудника, перепутавшего направления при передаче тел в ЧОБСМЭ. Работника уволили, а родным женщин принесли извинения.
Тела 78-летней Лидии Кошелевой и 91-летней Стефаниды Новиковой перепутали в январе. Родных первой женщины ничего не смутило, и они похоронили ее на Преображенском кладбище. Однако родственники второй забили тревогу и добились эксгумации. Позже тела обеих пенсионерок перезахоронили, передает "Уралинформбюро".
Ранее по теме:
Челябинская семья по ошибке похоронила чужую бабушку
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
14 февраля в 20:05
В Екатеринбурге водитель Volkswagen сбил на светофоре школьника
Который переходил дорогу на зеленый.14 февраля в 19:53
В Нижнем Тагиле бродячие собаки напали на детей
В районе улицы Карла Либкнехта.14 февраля в 19:29
В Троицке во время операции умерла женщина
Родственники обратились к следователям.14 февраля в 19:21
Екатеринбуржец едва не вывез из России 7 тонн компонентов для оружия
Массового поражения.14 февраля в 19:05
Родителей свердловских школьников "прогнали" через ЕГЭ
Сложнее всего им далось сочинение.14 февраля в 18:40
Уральцы урезали траты в магазинах почти на 10%
После Нового года.14 февраля в 18:37
Свердловский бюджет потеряет 1,8 миллиарда из-за льгот для "РЖД"
По налогам.14 февраля в 18:31
Решетников реанимировал министерство информразвития Прикамья
Упраздненное Басаргиным.14 февраля в 18:23
За год в России ликвидируют более 3 600 школ и детсадов
В селах и деревнях.14 февраля в 18:21
Свердловчанка с детьми едва не осталась на улице
Из-за чиновников.14 февраля в 18:21
Чиновникам светят штрафы за игнорирование журналистов
До 30 тысяч рублей.14 февраля в 18:17
Топ главных видео в День святого Валентина
По версии "Уралинформбюро".14 февраля в 18:16
Курс евро упал ниже 61 рубля
Впервые с лета 2015 года.14 февраля в 18:12
В Малайзии убит старший брат Ким Чен Ына
45-летнй Ким Чен Нам.14 февраля в 18:11
Пермский ТФОМС возглавила Татьяна Мельникова
Экс-замминистра здравоохранения региона.
-
08 февраля в 16:00
На Южном Урале два человека скончались от отравления газом
Угарным.21 ноября 2016 в 17:08
Сгоревших в Тюменской области мигрантов увезут в Таджикистан
За счет строительной компании.20 октября 2016 в 16:03
Челябинских полицейских заподозрили в "сливе" трупов
Похоронщикам.06 мая 2016 в 17:49
В Тюмени к посту ГИБДД подбросили дохлых овец
Запах от них разносился на десятки метров.30 октября 2015 в 11:09
Снова здорово - "Вознесение" закроет проезд к бюро судмедэкспертизы
В МУГИСО утверждают, что все законно.06 декабря 2013 в 10:25
В Челябинске задержали китайца за взятку
Иностранец хотел подкупить полицейского.11 июня 2013 в 15:01
Челябинский участковый побил подчиненного
Дамир Камалов отправил в нокаут Руслана Сулейменова за отказ работать в выходной.23 апреля 2013 в 17:43
В Челябинске пьяный полицейский влип в ДТП
Участковый лишился погон.
Главные новости
- 14 февраля в 17:45Ройзман остался без решающего голоса
- 14 февраля в 17:19В жутком ДТП на свердловской трассе погибла девушка
- 14 февраля в 17:00Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
- 14 февраля в 16:17На Урале лекарства от ВИЧ закончатся через месяц
- 14 февраля в 14:54Пайщиков екатеринбургского ЖК "Западный" обманули на 40 миллионов
Аналитика
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.
Удручальные кольца
С амуром.
Ученье – свет, нервы и деньги
Когда закончатся очереди в школы?