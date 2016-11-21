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Путаницу с усопшими в Челябинске устроили ритуальщики14 февраля в 17:08

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И слишком рьяные полицейские.

В Челябинске нашли виновных в путанице с телами пенсионерок после новогодних праздников.

Участковый отправил трупы пожилых женщин в областное бюро судмедэкспертизы (ЧОБСМЭ), а не в обычный морг, как положено по инструкции. А во время передачи усопших специалистам сотрудник ритуальной службы перепутал их документы. Об этом местным СМИ рассказал прокурор Центрального района Виктор Зеленкин.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в последние два года участковые уполномоченные в нарушение межведомственнного приказа полиции, минздрава и СКР направляют тела пожилых челябинцев, стоявших на учете врачей, на вскрытие в ЧОБСМЭ, а не в морги при больницах. На имя начальника УМВД по Челябинску Сергея Миронова внесено представление об устранении данного нарушения.

Глава ритуального агентства признал оплошность сотрудника, перепутавшего направления при передаче тел в ЧОБСМЭ. Работника уволили, а родным женщин принесли извинения.

Тела 78-летней Лидии Кошелевой и 91-летней Стефаниды Новиковой перепутали в январе. Родных первой женщины ничего не смутило, и они похоронили ее на Преображенском кладбище. Однако родственники второй забили тревогу и добились эксгумации. Позже тела обеих пенсионерок перезахоронили, передает "Уралинформбюро".

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