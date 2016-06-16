В рамках подготовки к ЧМ.

В течение 2016 года в Екатеринбурге полицейские проверили более 86 тысяч горожан, проживающих рядом с объектами ЧМ-2018. Об этом рассказал начальник УМВД уральской столицы Игорь Трифонов на заседании гордумы, передает "Уралинформбюро".

Во время поквартирных обходов жителей спрашивали, сколько человек проживает вместе с ними, есть ли у зарегистрированных автомобиль и оружие. Кроме того, правоохранителям была интересна информация о соседях, нарушающих общественный порядок

Стоит добавить, что к объектам ЧМ относятся Центральный стадион, а также тренировочные площадки "Уралмаш" и "Калининец".