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Россиян отправят в космос за четверть миллиона долларов Сегодня в 16:50

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На 15 минут.

Турпутевка в космос будет стоить 200-250 тысяч долларов. Первая экскурсия, которая пройдет на высоте 180-220 километров, состоится в 2020 году. Об этом РИА "Новости" сообщил Павел Пушкин, гендиректор компании "КосмоКурс", занимающейся созданием многоразового суборбитального космического корабля для туристических полетов.

Чтобы попасть на борт корабля, придется пройти трехдневную подготовку и медосвидетельствование. Группа из 6 человек разместится в кабине объемом 30 кубических метров. Путешествие продлится всего 15 минут, из них в состоянии невесомости туристы проведут 5-6 минут.

Ранее глава "Роскосмоса" Игорь Комаров заявлял, что цена туристической путевки в космос может составить 30-40 миллионов долларов, передает "Уралинформбюро".

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