Владельцев нового iPhone "отвяжут" от розетки14 февраля в 17:56
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Снабдив смартфон большой батареей.
Новый флагман от Apple будет оборудован аккумулятором большой емкости. Такой прогноз сделал известный аналитик Мин-Чи Куо из KGI Securities, пишет 9to5mac.
Эксперт полагает, что iPhone 8 получит двухсекционную батарею равную по емкости с аккумулятором iPhone 7 Plus. В гаджет установят аккумулятор на 2700 мАч, а не на 1960 мАч как в iPhone 7, передает "Уралинформбюро".
Экран диагональю 5,5 дюйма займет почти всю переднюю панель новинки от Apple. При этом OLED-матрицы будут менее энергоемкими. Кроме того, Мин-Чи Куо считает, что разработчики Apple изменят структуру материнской платы, освободив место для более крупного аккумулятора.
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